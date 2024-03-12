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В 2025 году в Загребе пройдут Дни культуры Азербайджана в Хорватии

Общество Материалы 12 марта 2024 16:33 (UTC +04:00)
В 2025 году в Загребе пройдут Дни культуры Азербайджана в Хорватии

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Загребе пройдут Дни культуры Азербайджана в Хорватии, сказал замминистра культуры Азербайджана Фарид Джафаров в ходе бизнес-форума Азербайджан-Хорватия в Баку, сообщает во вторник Trend.

По его словам, взаимодействие двух стран активно в энергетическом секторе, секторах туризма, сельского хозяйства, но есть и потенциал для более активного развития культурных связей.

Замминистра также отметил, что очень важно участие хорватских компаний в организации бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана.

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