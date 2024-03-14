Эпидемии, пандемии - готовы ли страны к региональному сотрудничеству?

БАКУ/Trend/ - COVID-19 стала уроком, особенно для стран, которые не смогли своевременно ответить на подобные вызовы и показала, что мир не был подготовлен к быстро распространяющейся пандемии. Сегодня мир сталкивается с угрозами в связи с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, которые могут иметь тяжелые последствия. Об опасности очередной пандемии заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на Всемирном экономическом форуме. Он рассказал о болезни "X" как некий гипотетический патоген, который способен вызвать эпидемию и убить в десятки раз больше людей, чем COVID-19.

В связи с этим можно полагать, что есть реальная угроза эпидемий и пандемий разного рода и в разных регионах мира. Проблема заключается в том, что не все страны готовы принять ответные меры для предотвращений эпидемических заболеваний. Также, пандемия показала, что государства справлялись с последствиями самостоятельно. Некоторые организации преднамеренно поднимали панику, что еще больше усугубляло ситуацию в мире.

Мониторинг новостей ВОЗ показывает, что есть ряд заболеваний, которые имеют характер повторного рецидива. Особенно это касается зоонозных или экзотических болезней: оспа, сибирская язва, малярия, эбола и т.д.

В большинстве описанных зоонозов распространение патогенов происходит косвенным путем, например, через насекомых-переносчиков или, чаще, через пищевую систему. Некоторые из указанных болезней стали эпидемическими (затрагивают большое количество людей в регионе). По оценкам, около 60 процентов патогенов, вызывающих инфекции человека, имеют животное происхождение.

В годовом докладе об уровне глобальной готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (от 2019 года) указано, что при возникновении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения у национальных и региональных органов должна быть возможность рассчитывать на глобальную резервную систему поддержки, которая хорошо скоординирована, налажена и обеспечена достаточными ресурсами.

Проблема состоит в том, что как раз-таки международные институты теряют свой вес влияния в подобных критических ситуациях. Примером может служить ситуация с дефицитом вакцин от COVID-19. В Африке, где проживает 1,3 миллиарда человек, по состоянию на 2 мая 2022 года вакцинацию прошло только 22% людей. По оценкам ВОЗ, из-за пандемии COVID-19 в мире скончалось почти 15 миллионов человек.

Так, ВОЗ и ряд других международных организаций во время пандемии не смогли управлять процессами и решить задачи по предотвращению пандемии. ВОЗ дает доступ к информации в сфере здравоохранения, а также оповещает мировое сообщество об угрозах.

COVID-19 показал миру, что передачу вируса невозможно остановить указаниями, или рекомендациями со стороны различных организаций. Для более эффективных результатов необходимо взаимодействие между пограничными странами.

Именно поэтому, правительства стран должны действовать в первую очередь на региональном уровне, создав соответствующую организацию (комитет, комиссию) быстрого реагирования. Функции контроля за эпидемиями и инфекционными заболеваниями должны осуществлять специальные организации, которые будут реагировать на потенциальные экстренные ситуации на ранней стадии их проявления.

Сотрудничество в области здравоохранения также может помочь найти решения для других проблем, таких как борьба с неинфекционными заболеваниями, предоставление качественных медицинских услуг приграничным общинам и т.д. Региональное сотрудничество в области здравоохранения дает странам возможность совместно повысить эффективность и финансирование систем здравоохранения и, в конечном итоге, добиться лучших результатов в области здравоохранения. Безусловно, для этого требуются финансовые средства. Анализ Всемирного банка и ВОЗ показывает, что для достижения приемлемого уровня готовности к пандемии большинству стран потребуется производить расходы, в среднем, 1–2 долларов США на человека в год.

Таким образом, с целью минимизации тяжелых последствий региональной эпидемии или глобальной пандемии, страны должны создавать специальные учреждения на региональных уровнях. Для сдерживания передачи вирусов и предотвращения пандемии координация региональных инициатив является необходимостью.

Система ВОЗ по эпидемиологическому надзору требует серьезных реформ, поэтому главная ответственность за решения глобальных угроз, вызванных пандемией, лежит на государствах. Если страны с развитой экономикой могут реагировать на подобные вызовы, то ситуация с бедными странами вызывает сомнения. Поэтому, последние могут создавать организации быстрого реагирования на региональной уровне, объединяясь с другими государствами, которые граничат друг с другом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!