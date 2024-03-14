Новая возможность от AZAL и ABB: авиабилеты теперь доступны в рассрочку

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, сотрудничая с банком ABB, предоставляет пассажирам удобную опцию, которая сделает авиаперелеты и путешествия более доступными для широкой аудитории.

Инициатива позволяет пассажирам приобретать авиабилеты в рассрочку с помощью кредитной карты TamKart без начисления процентов и дополнительных платежей. Возможность приобретения авиабилетов в рассрочку действует по всем направлениям AZAL.

Пассажиры, выбирая оплату картой TamKart, могут разделить сумму авиабилета на 2 или 3 ежемесячных платежа. Для приобретения авиабилетов в рассрочку пассажирам необходимо:

- Выбрать билет и перейти к этапу оплаты;

- Выбрать способ оплаты через карту TamKart.

Данная опция доступна как для покупок авиабилетов онлайн на официальном сайте Azerbaijan Airlines – www.azal.az, так и через обновленное мобильное приложение авиакомпании.

Карту TamKart от ABB можно приобрести онлайн по следующей ссылке: https://abb-bank.az/ru/ferdi/kartlar.