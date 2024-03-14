Репортаж Fchain с молодой и талантанной гимнасткой ​​Зулейхой Шабановой

БАКУ /Trend/ - Руководитель отдела по связям с общественностью компании FCHAIN Гюнель Муса посетила маленькую гимнастку в «Pro Sport Club» и пообщалась с ней, ее тренерами и хореографом.

При входе в зал мое внимание привлекли маленькие гимнастки, которые усердно тренируются, их загадочные спортивные упражнения. Столько упорства и силы в маленьких телах...

Мои глаза ищут нашу маленькую спортивную принцессу Зулейху. Вдруг кто-то подбегает ко мне и обнимает, крича FCHAIN. Да, FCHAIN ​​завоевал любовь этого физически маленького, но духовно большого сердца, и сегодня я тоже получила долю этого счастья.

Начинаем наш разговор с нашей прекрасной гимнасткой с того, как она попала в профессиональный спорт. Зулейха Шабанова рассказала, что занимается гимнастикой вот уже 3года и полюбила этот вид спорта, когда впервые его увидела.

«Мой близкий родственник занимался гимнастикой как любитель и благодаря ему я познакомилась с гимнастикой. Но мне так понравилось, что я захотела стать профессиональной гимнасткой", - поделилась наша молодая и талантливая гимнастка.

В этой маленькой девочке был такой сильный дух, дух спорта, что нельзя было не поразиться. Когда речь заходит о тренировочном процессе, на вопрос «тебе не тяжело?» Зулейха Шабанова отвечает «наоборот, я становлюсь сильнее с каждым днем». Хочу отметить, что на счету красавицы-гимнастки уже немало успехов и ее мечта – с гордостью представлять нашу страну на чемпионате мира.

На наш вопрос о том, что изменилось в ее жизни после подписания этого контракта как гимнастки, спонсируемой FCHAIN, наша талантливая гимнастка сказала, что она очень горда и счастлива.

«После того, как меня стала спонсировать компания FCHAIN, меня стали больше узнавать. Я участвую во многих соревнованиях и верю, что стану известной гимнасткой", - сказала Зюлейха.

Тренеры Зулейхи Лейла ханум и Самира ханум много рассказали о маленькой гимнастке, отмечали, что она очень ответственная и настойчивая.

Все гимнастки "Pro Sport Club" полны энтузиазма и работают над собой, но Зулейха выделяется среди них всех", - сказала тренер гимнастки Самира Селимзаде.

Другой тренер перспективной гимнастки Лейла Гусейнли больше сосредоточилась на планах на будущее.

«Впереди у нас много соревнований. В настоящее время идет интенсивная подготовка к международным соревнованиям, которые пройдут в апреле в столице Грузии Тбилиси. Мы твердо верим, что добьемся успеха. Также у нас предстоят соревнования "FCHAIN ​​CUP", к которым мы готовимся особенно ", - сказала Лейла Гусейнли.

Подхожу к хореографу Фарид-бею, представляющему креативную сторону гимнастики. Фарид-бей отметил, гимнастику невозможно представить без хореографии и у Зулейхи это хорошо получается.

«Зулейха очень талантливая гимнастка, мы возлагаем на нее большие надежды. Она работает с таким энтузиазмом, что вдохновляет нас быть авторами более великих произведений", - рассказал хореограф.

Завершаем наш репортаж пожеланиями нашим гимнастам и тренерам удачи на соревнованиях.

Хочу отметить, что Financial Chain Corporation всегда поддерживала развитие спорта в нашей стране и будет делать это и впредь.

Автор: Гюнель Муса

Руководитель отдела по связям с общественностью,

Financial Chain Corporation