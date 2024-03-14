"Карабах" должен показать свой боевой дух и решимость - Тахир Гозал

БАКУ /Trend/ - "Карабах" должен показать свой боевой дух и решимость.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал президент ФК "Карабах" Тахир Гозал в заявлении для пресс-службы клуба в преддверии матча с "Байером".

Он отметил, что верит в свою команду. "Желаю успехов Гурбану Гурбанову и всем игрокам. Ничья 2:2, зафиксированная в игре в Баку, показывает, что у нас есть силы и возможность победить. Перед нами очень сильная команда. Но независимо от результата, «Карабаху» важно продемонстрировать свою игру, свою силу", - сказал он.

Гозал подчеркнул, что ожидает решительной игры от команды. "Хотя перед нами очень сильный противник, есть и сильный "Карабах", который верит в себя. Наша команда должна показать свой боевой дух и решимость. Поражение не страшно, все чемпионы проигрывают. Главное - иметь большое сердце и бороться. Болельщики, все, кто любит нас, весь Азербайджан должны увидеть, что на поле ведут борьбу две сильные команды", - сказал президент клуба.

Отметим, что матч "Байер" - "Карабах" начнется в 00:00 по бакинскому времени.

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