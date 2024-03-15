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Azercell запускает проект «Построй будущее своими руками» (ФОТО)

Общество Материалы 15 марта 2024 13:22 (UTC +04:00)
Azercell запускает проект «Построй будущее своими руками» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Azercell и Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» провели тренинг в женском исправительном учреждении №4 Министерства юстиции Азербайджанской Республики. В тренинге, который проходил при поддержке Пенитенциарной службы, приняли участие около 100 женщин. В ходе обучения специалисты Академии Azercell затронули темы таких навыков, как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект. Основная цель тренинга заключалась в содействии реинтеграции женщин в общество после освобождения, их возвращении к работе и расширении карьерных возможностей.

В ходе тренинга женщины также были проинформированы о деятельности службы «Женская горячая линия», которой они смогут воспользоваться в будущем.

Основной целью службы «Женская горячая линия», созданной по инициативе и при поддержке Azercell, является предоставление эффективной психологической, эмоциональной и социальной поддержки женщинам, а также оказание первой помощи жертвам насилия в вопросах реабилитации и реинтеграции в общество. При необходимости их перенаправляют в юридические клиники по месту жительства, реабилитационные центры, приюты и НПО, предоставляющие юридические консультации.

Обратиться в службу «Женская горячая линия» можно в круглосуточном режиме по короткому номеру 116111, через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, а также посредством онлан-чата на странице сайта Общественного Объединения.

Видеоматериал о проекте:

Azercell “Gələcəyi öz əllərinlə yarat” layihəsinə start verdi (youtube.com)

Azercell запускает проект «Построй будущее своими руками» (ФОТО)
Azercell запускает проект «Построй будущее своими руками» (ФОТО)
Azercell запускает проект «Построй будущее своими руками» (ФОТО)
Azercell запускает проект «Построй будущее своими руками» (ФОТО)
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