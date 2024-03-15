Мы были очень близки к 1/4 финала - Бахлул Мустафазаде

БАКУ /Trend/ - Мы были очень близки к 1/4 финала.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz сказал футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Байера" в Германии.

"Мы хорошо сыграли против "Байера" в Баку и подошли к этому матчу с мотивацией, заданной бакинской встречей. Были очень близки к победе. Ничего не могу сказать насчет того, что была добавлена лишняя минута. Я не думаю, что эпизод с Эльвином тянул на красную карточку, так как тоже участвовал в этом эпизоде», - сказал он.

Отметим, что "Карабах" проиграл со счетом 2:3 в матче, прошедшем на "БайАрене" в Леверкузене, и завершил еврокубковый сезон.

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