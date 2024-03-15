В 2023 году военнослужащим Азербайджана было предоставлено 473 квартиры (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащим Азербайджана, прослужившим безупречно 20 календарных лет и более, в прошлом году было предоставлено 473 квартиры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал начальник юридического управления министерства обороны Азербайджана, председатель комиссии по предоставлению постоянного жилья полковник Эльчин Алиев.

Он отметил, что в этом году полное оформление и передача квартир проводится по поручению главы государства в преддверии праздника Новруз. "От имени руководства и личного состава азербайджанской армии выражаем благодарность Президенту Ильхаму Алиеву", - добавил Э.Алиев.

Напомним, что 15 марта комиссией, созданной в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" от 28 декабря 2011 года, была организована церемония, связанная с предоставлением постоянного жилья военнослужащим, безупречно прослужившим 20 календарных лет и более.

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