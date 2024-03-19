В Лачине спустя 32 года разожгли праздничный костер по случаю Новруза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

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ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине впервые за 32 года разожгли праздничный костер по случаю "торпаг чершенбеси", последнего вторника в преддверии Новруза.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, жители Лачина, собравшиеся вокруг костра, исполнили танец "Яллы".

16:30

Новрузовская ярмарка под названием "Джан Лачин" в Лачине продолжается праздничным мероприятием.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на мероприятии организованы различные развлекательные программы в соответствии с национальными обычаями.

Новрузовские персонажи Кечал и Кёса развлекают детей своими выступлениями, проводится много конкурсов и соревнований с призами. Нескольким участникам конкурса в качестве приза был подарен велосипед.

Ярмарка "Джан Лачин" продолжается концертной программой с участием известных певцов.

Отметим, что впервые ярмарка "Джан Лачин" была организована по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, и тогда было объявлено, что такие ярмарки будут организовываться и впредь. Вторая большая ярмарка была организована в преддверии праздника Новруз. Так же были отмечены в этом году в Лачине и запомнились памятными моментами "вторники" воды, огня и ветра, знаменующие приход Новруза.

15:00

В Лачине проходит ярмарка "Джан Лачин", посвященная празднику Новруз.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, спустя годы жители Лачина встречают весну в родном краю.

На ярмарке демонстрируются изготовленные в Лачине изделия и ручные работы известных мастеров, проводятся различные развлекательные программы на основе национальных обычаев и традиций.

Ярмарка "Джан Лачин" проводится на берегу реки Хакари в последний вторник Новруза - "торпаг чершенбеси" (вторник земли) при совместной инициативе и организации Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, ООО "Бакинская служба благоустройства" и министерства культуры.

На мероприятии, наряду с официальными лицами, а также жителями Лачина, и теми, кто задействован в работах по строительству и благоустройству в Лачине, присутствуют известный мастер искусства шебеке Гусейн Гаджи Мустафазаде, мастер Агиль Керимов (головные уборы в национальном стиле), мастер Захид Валадов (национальные музыкальные инструменты), специалист по народному творчеству Эльнара Расулова.

Кроме того, на ярмарке представлены продукция национальных брендов "Gilabi Ceramics", "İslimi", "Zili", "Darayı", сельскохозяйственные продукты, выращенные в Лачине, изделия ручной работы и сладости, приготовленные жителями района, продукция агропромышленного комплекса "Зерти".

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