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В Азербайджане определено новое требование к продуктам для детского питания

Общество Материалы 21 марта 2024 11:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане определено новое требование к продуктам для детского питания

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определено новое требование к продуктам, относящимся к детскому питанию.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в "Санитарных нормах и правилах по пищевым добавкам", утвержденных коллегией Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Данные продукты для младенцев и детей младшего возраста включены в перечень продуктов, в состав которых не допускается включение пищевых добавок.

В то же время пищевые смеси и прикорм для младенцев и детей младшего возраста включены в список продуктов, в состав которых не допускается включение пищевых красителей.

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