В Азербайджане определено новое требование к продуктам для детского питания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определено новое требование к продуктам, относящимся к детскому питанию.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в "Санитарных нормах и правилах по пищевым добавкам", утвержденных коллегией Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Данные продукты для младенцев и детей младшего возраста включены в перечень продуктов, в состав которых не допускается включение пищевых добавок.

В то же время пищевые смеси и прикорм для младенцев и детей младшего возраста включены в список продуктов, в состав которых не допускается включение пищевых красителей.

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