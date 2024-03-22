Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире по тамблингу в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) в городе Алматы (Казахстан), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана. Соревнования прошли по нескольким возрастным категориям.

На соревнованиях Алексей Караташов и Сянан Рзазаде завоевали золотые медали, Хатаи Гумбатов, Назим Нагы – серебряные награды, Гусейн Асадуллаев – "бронзу".

Также команда Азербайджана, в состав которой вошли Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов, Угур Джафарли, Сянан Рзазаде, заняла первое место в командном зачете.

Соревнования проходят в Алматы 20-22 марта.

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