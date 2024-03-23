Эльхан Абдуллаев о матче с Монголией в рамках проекта "FIFA series-Edition 2024"

БАКУ /Trend/ - Главный тренер сборной Азербайджана U-18 Эльхан Абдуллаев прокомментировал матч Азербайджан-Монголия (1:0), проведенный в рамках проекта "FIFA series-Edition 2024", впервые организованного ФИФА в Баку, сообщает Trend.

Как сказал İdman.biz Эльхан Абдуллаев, он никогда не видел такого слабого соперника в футбольной истории Азербайджана. "Откровенно говоря, бывают игры, в которых наши болельщики требуют 3 очка от команды. Если мы не можем забить такому слабому сопернику, то что делать с сильными? В сентябре нас ждут серьёзные соперники в Лиге наций. Мы будем бороться с такими соперниками, как Швеция, Словакия, Эстония. Если мы сегодня не забиваем на протяжении 90 минут и отличаемся лишь на 90+1-й минуте в игре с таким слабым соперником, то я не знаю, что нас ждет завтра. Но время еще есть», - сказал он.

Он отметил, что вопрос с вакантным местом главного тренера в сборной должен быть решен как можно скорее.

Напомним, что свою следующую игру сборная Азербайджана проведет против Болгарии.

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