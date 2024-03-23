Бахлул Мустафазаде прокомментировал матч с Монголией

БАКУ /Trend/ - Мы могли бы забить больше голов, у нас было много шансов.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал футболист сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде после матча с Монголией (1:0) в рамках проекта "FIFA series - Edition 2024" .

Забивший единственный гол в матче футболист подчеркнул, что можно было победить и с крупным счетом: "Надо было более тщательно использовать созданные моменты. Мы могли бы забить больше голов. Но иногда получается, иногда - нет".

Он подчеркнул, что главная цель в предстоящем поединке со сборной Болгарии - хорошая игра и победа.

Отметим, что 25 марта сборная Азербайджана встретится с командой Болгарией.

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