Останки Акифа Махмудова, пропавшего без вести во время Ходжалинского геноцида, захоронены спустя 32 года (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония прощания с Махмудовым Акифом Сейдулла оглу, чьи останки были найдены в обнаруженном массовом захоронении в Ходжалы.

Как сообщает в среду Trend, останки Акифа Махмудова, пропавшего без вести во время Ходжалинского геноцида, были доставлены в Джейранбатан, в дом, где живет его семья.

Здесь состоялась церемония прощания с шехидом, в которой приняли участие близкие и родственники Махмудова, жители Ходжалы, глава Исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов, начальник Ходжалинского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рагим Мустафаев, ветераны, представители общественности.

Останки шехида, обнаруженные в массовом захоронении в Ходжалы, были перезахоронены на кладбище в поселке Джейранбатан.

Отметим, что Акиф Махмудов родился в 1962 году в Ходжалы. Будучи членом добровольческого отряда самообороны он пропал без вести в возрасте 30 лет 26 февраля 1992 года.

Он был женат, у него остались двое сыновей.

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