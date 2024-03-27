Известная азербайджанская телеведущая попала в сложную ситуацию на татами - "Ulduzlu idman" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск проекта "Ulduzlu İdman".

Как сообщает в среду Trend, со ссылкой на idman.biz следующей гостьей передачи, ведущей которой является Зумруд Бадалова, стала известная азербайджанская телеведущая Турана Гусейнли.

Она рассказала, каким видом спорта занималась ранее. При этом ведущая попала в сложную ситуацию на татами.

Представляем читателям очередной выпуск видеопроекта.

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