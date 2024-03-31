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Принимаются меры в отношении лиц, распространяющих в TikTok ложную информацию о военных действиях и шехидах

Общество Материалы 31 марта 2024 11:06 (UTC +04:00)
Принимаются меры в отношении лиц, распространяющих в TikTok ложную информацию о военных действиях и шехидах

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В аккаунтах, открытых в социальной сети TikTok, распространена ложная информация о начале военных действий и наличии шехидов с азербайджанской стороны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики и Государственной службы информационной безопасности Азербайджанской Республики.

"Мы заявляем, что данные фейковые сообщения не отражают реальности и являются неудачной попыткой ввести общественность в заблуждение.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных деятелей проявлять бдительность в ситуации, когда на глобальном уровне обостряются кампании, основанные на фейковой и ложной информации. Принимаются соответствующие меры в отношении лиц, распространяющих ложную информацию о военных действиях и шехидах", - говорится в сообщении.

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