На данный момент обнаружено 16 массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана - Эльдар Самедов

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - На сегодняшний день обнаружено 16 массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, передает Trend.

"На основе собранной информации продолжаются работы по определению мест нахождения массовых захоронений. Одним из основных препятствий для поисков является заминирование территорий. Вторым препятствием является тот факт, что армянская сторона не предоставляет информацию о данных захоронениях", - добавил Э.Самедов.