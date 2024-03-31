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Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)

Общество Материалы 31 марта 2024 14:06 (UTC +04:00)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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ХОДЖАЛЫ /Trend/ - 28 марта человеческие останки были обнаружены возле водоема, расположенного в освобожденной от оккупации части города Ходжалы под названием Галадере, передает Trend.

Найденные в этом районе человеческие останки принадлежат как минимум трем людям.

В настоящее время продолжаются работы в направлении полного обследования места происшествия.

Как сообщил Trend заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, после обследования территории будут проведены раскопки и эксгумационные работы.

Представляем кадры с места, где были найдены человеческие останки:

Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
Кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы (ФОТО)
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