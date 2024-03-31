Азербайджанская команда завоевала "золото" на Гран-при по художественной гимнастике во Франции

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла первое место на 35-м Международном Гран-при по художественной гимнастике в Тье (Франция), сообщили в воскресенье Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Команда, в состав которой входят - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, завоевала "золото" в упражнении с пятью обручами.

Также команду Азербайджана сегодня ждет финал упражнения с тремя лентами и двумя мячами.

Международный Гран-при по художественной гимнастике в Тье (Франция) проходит с 30 по 31 марта.

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