Установлены лица, распространявшие в соцсетях ложную информацию о военных действиях и шехидах - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В некоторых социальных сетях распространились фейковые публикации о якобы проведении военных операций, технике и шехидах.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, лица, распространявшие данную информацию, были установлены в результате принятых сотрудниками полиции мер.

В отношении данных лиц принимаются меры в соответствии с законом.

"Мы призываем наших граждан воздерживаться от распространения фейковых новостей, которые не отражают реальность и направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение. Эти действия влекут правовую ответственность", - говорится в сообщении МВД.