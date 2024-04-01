Проведен семинар на тему «Мультидисциплинарный подход к диагностике смерти мозга» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 марта 2024 года состоялся семинар на тему «Мультидисциплинарный подход к диагностике смерти мозга», организованный совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, Центральным Таможенным Госпиталем и Обществом Реаниматологов и Анестезиологов Азербайджана.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., заслуженный врач, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов, заместитель начальника Управления Медицинской Службы, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев, начальник-главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев, председатель правления Координационного Центра по Донорству Органов и Трансплантации Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, к.м.н. Егана Аббасова, председатель Общества Реаниматологов и Анестезиологов Азербайджана, к.м.н. Захра Везирова, врачи и медицинские работники.

В официальной части открытия мероприятия выступил начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., заслуженный врач Джейхун Мамедов и выразил благодарность Центру по Донорству Органов и Трансплантации Министерства Здравоохранения, Обществу Реаниматологов и Анестезиологов Азербайджана за организацию мероприятия, посвященного очень важной и значимой теме.

Джейхун Мамедов упомянул мероприятия, посвященные вопросам трансплантации и смерти мозга: конференцию, посвященную 70-летию азербайджанского ученого, доктора медицинских наук Фахраддина Джавадова в 2021 году, конференцию по диагностике смерти мозга в 2022 году, а также круглый стол, организованный в прошлом году и вызвавший большой интерес. Дж.Мамедов отметил, что тема проводимого мероприятия в настоящее время очень актуальна, и вопрос о том, когда, в каких случаях и кем ставится диагноз смерти мозга очень важен в трансплантологии. В этой области есть много вопросов, которые будут обсуждаться на сегодняшнем семинаре, и мы надеемся, что будут даны ответы на те из них, которые вызывают наибольший интерес и беспокойство. Джейхун Мамедов отметил, что в результате усилий специалистов Центра по Донорству Органов и Трансплантации в последнее время начали ставить диагноз «смерть мозга», в том числе и в Центральном Таможенном Госпитале.

Выступившие далее в официальной части мероприятия председатель правления Координационного Центра по Донорству Органов и Трансплантации Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, к.м.н. Егана Аббасова и председатель Общества Реаниматологов и Анестезиологов Азербайджана, к.м.н. Захра Везирова также поделились своими мыслями об актуальности темы семинара, поблагодарили руководство Управления Медицинской Службы за проведение мероприятий по непрерывному медицинскому образованию, посвященных актуальным темам.

Председатель правления Координационного Центра по Донорству Органов и Трансплантации Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, к.м.н. Егана Аббасова отметила, что существует большая потребность в диагностике смерти мозга, чтобы найти доноров для тех многих пациентов, которые ожидают трансплантацию органов. Е.Аббасова особо отметила роль реаниматологов в данном вопросе, сказала, что после сегодняшнего семинара ожидается начало этой работы, и врачи смогут помочь своим пациентам, ожидающим трансплантацию органов.

В своем выступлении председатель Общества Реаниматологов и Анестезиологов Азербайджана, к.м.н. Захра Везирова сказала, что диагноз «смерть мозга» имеет очень глубокую и этически сложную природу, и к нему следует относиться деликатно. За каждой смертью стоит семья, близкие умершего, стоит уникальная история его жизни, и в такие моменты мы должны поддерживать людей в этой сложной ситуации, что для них очень важно.

После официальной части начала свою работу научная часть семинара. В научной части были представлены доклады на следующие темы – заведующий отделением Хирургии и Трансплантации органов, к.м.н., общий хирург, трансплантолог Мирджалал Казыми: «Клиническое значение диагностики смерти мозга», председатель правления Координационного Центра по Донорству Органов и Трансплантации Министерства Здравоохранения, к.м.н. Егана Аббасова: «Диагностика смерти мозга и методы ее подтверждения», врач анестезиолог-реаниматолог Центрального Таможенного Госпиталя Мехди Алиев: «Практический подход к диагностике смерти мозга и наш опыт», начальник Радиологического отделения Центрального Таможенного Госпиталя, врач-радиолог Эльдениз Гусейнов: «Место инструментальных диагностических обследований в постановке диагноза смерть мозга». В ходе семинара были даны ответы на вопросы аудитории и обсуждены реальные клинические случаи.

Семинар, в котором приняли участие трансплантологи, анестезиологи-реаниматологи, радиологи и общие хирурги, а также врачи-резиденты, работающие в различных государственных и частных медицинских учреждениях страны, был аккредитован на основании «Правил аккредитации научно-образовательных мероприятий по Непрерывному Медицинскому Образованию» Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики и получил 4 балла НМО.