"Скрытые враги" на освобожденных территориях Азербайджана - призыв к населению

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении минировали территории Азербайджана как в период до 44-дневной войны, так и во время отступления.

Об этом в среду Trend сообщил военный эксперт Эльхан Шихалиев.

Он отметил, что Азербайджан до сих пор испытывает на себе последствия закопанных мин.

"Через территорию, где вчера разорвалась мина, в прошлом проходила так называемая "линия Оганяна". И так было до начала 44-дневной войны. "Линия Оганяна" представляла собой инженерно-фортификационные укрепления, построенные на оккупированных азербайджанских территориях, сплошь и рядом состоявшие из мин, заграждений, колючей проволоки, бетонных огневых точек, на что была израсходована половина военного бюджета Армении.

Главной целью армян было предотвращение возможных операций Азербайджана. Но им это не удалось. Хотя наш суверенитет восстановлен, мы сталкиваемся с горькими последствиями мин. Косвенно враг продолжает войну с нами таким путем. Наши граждане погибают и получают ранения.

Хотя государственные органы, занимающиеся разминированием, работают по максимуму, очистить эти территории от мин в скором времени невозможно. Потому что армяне минировали территорию в два этапа. На первом этапе противник, после объявления режима прекращения огня стал минировать наши земли на бывшей уже линии соприкосновения, через которые проходила "линия Оганяна", вплоть до 27 сентября 2020 года. Тогда армяне осуществляли это в плановом порядке. На втором этапе армяне минировали территории при отступлении из Лачина, Кяльбаджара и Агдама. И тогда они минировали территории в стихийном порядке", - сказал он.

Эксперт упомянул, что граждане должны быть осторожны на освобожденных землях из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"В связи с этим государственные органы, НПО постоянно проводят просветительские мероприятия. Несмотря на все это, мы видим, как некоторые из наших граждан заходят на минные поля, получают ранения и погибают в результате разрывов мин. Они не должны входить в запрещенные зоны. Учитывая все это, мы призываем наших граждан быть осторожными", - подчеркнул он.

Отметим, что 2 апреля 2024 года на территории села Чайлы Тертерского района произошел минный инцидент.

В результате взрыва мины, произошедшего на территории бывшей линии соприкосновения, во время выпаса животных на неочищенной от мин площади, получили ранения Исмаилов Полад Алыш оглу (1969 года рождения), Тагизаде Арзуман Ахлиман оглу (1992 года рождения) и Багиров Эльмир Эльнур оглу (2006 года рождения).

Помимо этого, сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Алиев Хайям Гамбар оглу (1987 года рождения), проводивший работы по разминированию на освобожденной от оккупации территории села Сарыджалы Агдамского района, получил травмы в результате взрыва мины.

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