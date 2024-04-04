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Ректор UNEC предложил создать Kомиссию по развитию высшего образования в Азербайджане

Общество Материалы 4 апреля 2024 11:15 (UTC +04:00)
Ректор UNEC предложил создать Kомиссию по развитию высшего образования в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов принимая во внимание цифровизацию высшего образования, важность формирования новых взглядов на образование новой эпохи, а также другие важные моменты в этом направлении, на своей официальной странице в Facebook выступил с предложением:

«Принимая во внимание цифровизацию высшего образования в современную эпоху и в связи с этим серьезные изменения в философии, содержании и общем развитии высшего образования, начало новой эпохи в Азербайджане, важность формирования новых взглядов на образование новой эпохи, значение повышения образовательного потенциала Азербайджана в новую эпоху и необходимость его реализации, а также зарубежный опыт предлагаем создать Kомиссию по развитию высшего образования в Азербайджане».

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