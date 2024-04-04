БАКУ /Trend/ - В первых играх полуфинала Кубка Азербайджана по футболу было забито 7 голов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в матче между "Нефтчи" и "Карабахом" было забито четыре гола (0:4), а в матче между "Зирой" и "Габалой" - три (2:1).

Это самый высокий показатель в полуфинале за последние 15 сезонов. Больше голов было забито в сезоне 2008/09. Тогда в первых матчах полуфинала было забито 8 голов. На выезде "Карабах" обыграл "Баку" со счетом 2:1, а "Интер" дома разгромил "Габалу" (5:0).

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