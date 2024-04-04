В торговом центре "Бина" произошел пожар (Обновлено) (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре "Бина", расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией на место незамедлительно были привлечены силы пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

"Несмотря на то, что сильный ветер затруднял меры по борьбе с пожаром, благодаря оперативному вмешательству и профессионализму пожарных пожар в торговом центре был потушен в короткие сроки, что не позволило ему распространиться на большую площадь.

В результате пожара сгорели тканевые материалы на площади 50 кв.м и 10 кв.м в стоящих бок о бок складах общей площадью 250 кв.м каждый.

Склады, другие тканевые материалы и объекты внутри были защищены от пожара", - говорится в сообщении ведомства.

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