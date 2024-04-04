Хидаят Гейдаров вошел в тройку в апрельском рейтинге спортсменов

БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 1 апреля 2024 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в первую тройку вошли представители гимнастики и дзюдо.

Рейтинговую таблицу вновь возглавила гимнастка Зохра Агамирова с 610 баллами. Команда по художественной гимнастике занимает второе место с 580 очками. Третье место занял дзюдоист Хидаят Гейдаров, набравший 365 очков.

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным министерством молодежи и спорта. По рейтингу международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.

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