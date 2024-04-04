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Азербайджанские гимнастки примут участие в международном соревновании в Словении

Общество Материалы 4 апреля 2024 20:51 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки примут участие в международном соревновании в Словении

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские гимнастки примут участие в международных соревнованиях по художественной гимнастике "36th Mtm Narodni Dom Ljubljana", сообщили в четверг Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Соревнования пройдут 5-7 апреля в городе Любляна (Словения). Азербайджан на соревнованиях представят юниорки София Мамедова и Сакинаханым Исмаилзаде, выступающие в индивидуальной программе.

Отметим, что также Азербайджан на соревнованиях представят судья Александра Рейш и тренер Дарья Лехка.

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