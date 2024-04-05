Было бы хорошо вернуться из Венгрии с одним очком - Сиясет Аскеров (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Было бы хорошо вернуться из Венгрии с одним очком.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью сайту İdman.biz заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

"Мы начали подготовку с 1 апреля. Все в порядке, никаких проблем нет. Девочки пришли из своих клубов в хорошей форме. Радует, что у них есть опыт игры. Очень важно, чтобы футболистки были в отличной форме", - заявил С.Аскеров, комментируя подготовку команды перед матчем с Венгрией в рамках отборочного этапа ЕВРО-2025.

Говоря о восстановлении Назлыджан Парлак после травмы, главный тренер отметил, что сначала врачи ей поставили диагноз "разрыв связок", но во время операции оказалось, что этот разрыв незначительный. По этой причине операция прошла легко.

"Мы ее пригласили, так как она тренировалась со своим клубом и участвовала в играх. Здесь она тоже тренировалась. Правда, она еще не набрала форму и отстает в игровой практике. Но думаем, что она поможет команде, когда это будет необходимо", - подчеркнул он.

По его словам, первая игра в подобных турнирах всегда сложная.

"Венгрия весьма крепкий соперник. Мы поставили перед собой цель взять с ними одно очко. Для нас это новый опыт. Поскольку мы находимся в лиге B, нам предстоит сыграть с более сильными командами. А Венгрия одна из них", - заявил С.Аскеров.

Он упомянул, что Венгрия уже много лет выступает в лиге B и имеет в своем составе сильных игроков.

"В прошлый раз у Венгрии даже был шанс попасть в лигу А. Им это не удалось, поскольку они проиграли Бельгии. Я думаю, если они играли, чтобы получить повышение из группы B в группу A - это показатель их силы. Я думаю, что мы можем дать Венгрии хороший бой", - добавил С.Аскеров.

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