УЕФА выплатил азербайджанским клубам 648 тысяч евро

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские клубы получили очередную выплату от УЕФА.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Cредства выплачены из-за игроков, выступавших в отборочном раунде чемпионата Европы и Лиги наций в составах своих национальных сборных. 647 тысяч 643 евро, выделенные УЕФА азербайджанским клубам, были переведены на счета клубов при посредничестве АФФА.

Самая крупная сумма выплачена ФК "Карабах", а самая меньшая - "Кяпаз" и "Шамахы".

Приводим список с указанием выплаченных азербайджанским клубам денежных сумм:

«Араз-Нахчыван» - 21 тысяча 954 евро

«Шамахы» - 7 тысяч 318

«Габала» - 47 тысяч 567

«Кяпаз» - 7 тысяч 318

«Нефтчи» - 109 тысяч 770

«Зира» - 43 тысячи 908

«Туран Товуз» - 14 тысяч 636

«Карабах» - 219 тысяч 540

«Сабах» - 135 тысяч 383

«Сабаил» - 25 тысяч 613

«Сумгаит» - 14 тысяч 636

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