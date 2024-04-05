В Азербайджане устанавливается правило перемещения культурных ценностей во время вооруженного конфликта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается правило перемещения движимых культурных ценностей в безопасные места во время вооруженного конфликта.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "Об утверждении Устава Внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В законопроекте отражены нормы, предусматривающие установление возможности использования транспортных средств, обозначенных отличительной эмблемой, при перемещении в безопасные места во время вооруженного конфликта движимых культурных ценностей, расширение правовых основ отказа в экстрадиции, а также требования о придании особого охранного или усиленного охранного статуса объектам, относящимся к национальному культурному и природному наследию азербайджанского народа.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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