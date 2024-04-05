Общественное объединение IDEA в рамках проекта «Наш двор» открыло новый благоустроенный двор в Сабунчинском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередной двор, отремонтированный в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» в Азербайджане и проекта «Наш двор», направленного на благоустройство нуждающихся в ремонте дворов и осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, был передан 5 апреля в пользование жильцов.

На территории обновленного двора находятся многоэтажные дома №3, № 1/1 и №27, которые расположены на улице Мира в поселке Бакиханова в Сабунчинском районе столицы и в которых проживают 820 человек.

Как сообщает Trend, в благоустроенном дворе созданы условия для комфортного передвижения инвалидов, а также для развития детей всех возрастов, эффективного проведения досуга и систематических занятий спортом. Во дворе построены стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детские площадки. Кроме того, на территории установлены три беседки, скамейки, скворечники, домики для кошек и мусорные ящики.

С учетом пожеланий и интересов жильцов во дворе установлены новые фонарные столбы и камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлено асфальтовое и кровельное покрытие, восстановлена электросистема.

Помимо восстановления зеленых насаждений, во дворе было посажено 219 различных видов деревьев, 5500 кустарников и 2000 сезонных цветов, а на площади 2050 квадратных метров заложена полоса озеленения. Кроме того, посадка вокруг двора 1200 кустарников плюща и других вьющихся растений, которые растут густо и могут эффективно снизить уровень загрязнения воздуха, позволила создать «зеленые» барьеры.

Следует напомнить, что основная цель проекта «Наш двор» — экологическая чистота и благоустройство дворов, восстановление зеленых насаждений, являющихся основой городской экологии, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В рамках проекта «Наш двор», который реализуется с 2017 года, благоустроен и сдан в пользование жильцам 151 общий жилой массив.

Общественное объединение IDEA призывает жителей подавать в Общественное объединение свои предложения и пожелания, связанные с благоустройством и реконструкцией дворов. Заявки можно присылать на горячую линию IDEA по короткому номеру 1113 или на адрес электронной почты [email protected].