Внесена ясность в вопрос об изменении в Азербайджане размера соцвыплат и пособий (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2024 году 43 процента расходов госбюджета планируется направить на социально ориентированные расходы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в прямом эфире телеканала Dost TV сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишев.

Он отметил, что почти половина расходов бюджета приходится на социальную сферу.

"В Азербайджане будут проводиться постоянные реформы в социальной сфере. Мы считаем, что и в текущем году, и в последующие годы будут увеличены суммы социальных выплат. Было бы неправильно заранее сообщать об этом", - подчеркнул Г.Мамишев.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2024 года численность получателей пособий по возрасту составляет 143,7 тысячи человек (128,3 тысячи по состоянию на 1 января прошлого года), по инвалидности - 47 тысяч человек, вместе с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет всего 217,7 тысячи (46,7 тысячи и 209,5 тысячи соответственно), лиц, получающих пособия по потере кормильца - 57,2 тысячи (56,1 тысячи) человек, а число получателей других видов пособий составило 23,4 тысячи (24,3 тысячи) человек.

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