Креативные идеи юных предпринимателей - состоялся стартап-форум, организованный MiniBoss Business School Baku (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шестого апреля при организации MiniBoss Business School Baku и поддержке Kapital Bank был проведен Startup Forum-2024 по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте 6-17 лет, сообщает в субботу Trend.

В рамках мероприятия 17 команд представили свои бизнес-проекты в различных сферах известным предпринимателям и инвесторам местного бизнес-сообщества.

Как отметила в интервью журналистам основатель MiniBoss Business School Baku Нармина Гасанова, с каждым годом не только увеличивается количество команд, участвующих в форуме, но и возрастает ответственность организаторов.

"Проводимый MiniBoss Business School Baku стартап-форум – это платформа, дающая возможность детям и подросткам представить свои бизнес-проекты. Данный форум проводится уже в четвертый раз, и как и каждый год, дети и подростки представляют свои креативные бизнес-идеи в виде презентаций, выступают перед жюри. В этом году участниками форума являются 17 команд, по завершении мероприятия они получат гранты на реализацию своих проектов. В ходе национального чемпионата, который состоится 8 июня текущего года, команды вновь предстанут перед жюри уже с готовой продукцией или услугой, и представят отчет о своей работе. Отмечу, что на чемпионате мира, прошедшем в Глазго (Шотландия) в июле 2023 года, авторы проекта "Econotes", представляющие MiniBoss Business School Baku, заняли первое место. Наряду с этим, шесть из девяти представленных там проектов получили награды ООН в области устойчивого развития, а представительство MiniBoss Business School в Азербайджане было выбрано первым из 73 филиалов", - сказала Нармина Гасанова.

Директор MiniBoss Business School Baku Алина Халафова подчеркнула, что студенты MiniBoss Business School Baku каждый год с нетерпением ждут проведения стартап-форума.

"На протяжении года дети и подростки посещали как теоретические, так и практические занятия, разрабатывали идеи, работали над ними, чтобы представить их на суд жюри стартап-форума. Сегодня в зале присутствуют студенты четырех курсов. Безусловно, первокурсники испытывают волнение, потому что впервые участвуют в форуме", - отметила Алина Халафова.

В состав жюри стартап-форум вошли – директор по комплаенсу и корпоративному управлению, член правления ОАО Kapital Bank Кямал Абдуллаев, генеральный исполнительный директор SOCAR Capital Самир Керимли, заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Руфат Атакишиев, главный финансовый директор PAŞA İnşaat Нигяр Алиева, председатель Британской торговой палаты в Азербайджане Джон Паттерсон, директор British Council по Азербайджану Наргиз Гаджиева, региональный менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер и директор Global University Placement Басти Агарзаева.

В ходе Startup Forum-2024 вниманию членов жюри свои стартап-проекты представили 17 команд – Sketchio, Lumeni, Explore Azerbaijan, Dill Buzz, Cashy, Special "Me", Flash skateboard, Khari Touch, Imagicubes, Chaykhor, Connect & Care, Memory book, LinguaPlay, Cultstick, Az-Bathty, Ecoleaf, Meyvali.

Студенты MiniBoss Business School представили вниманию жюри стартап-проекты, охватывающие текстильную, развлекательную, пищевую, парфюмерную, IT- и экологическую сферы. В ходе выступлений юные предприниматели раскрыли бизнес-план своих проектов, рассказали о преимуществах своих идей, необходимом первоначальном капитале для их реализации, а также то, на какую целевую аудиторию они рассчитаны, поделились результатами исследований рынка. После презентации члены команд ответили на вопросы членов жюри. Отвечая на вопросы, они держались крайне уверенно, четко и убедительно говорили о том, сколько средств им понадобится для реализации проектов, о потенциальной прибыли, рыночных возможностях и т.д. Их знания, рвение создать свой продукт, реализовать идею стали возможными благодаря обучению в MiniBoss Business School Baku. Благодаря знаниям, полученным в MiniBoss Business School Baku от профессиональных педагогов и наставников, все больше детей и подростков генерируют новые идеи, мечтают открыть свое дело, максимально раскрывают свой потенциал, адаптируют проекты к условиям местного рынка.

После презентации всех стартап-проектов они были оценены жюри, и командам был выделен соответствующий грант на реализацию своих проектов.

Так, команды получили гранты в размере: Sketchio – 1450 манатов; Lumeni – 990 манатов; Explore Azerbaijan – 1275 манатов; Dill Buzz – 850 манатов; Cashy – 2140 манатов; Special "Me" – 630 манатов; Flash skateboard – 815 манатов; Khari Touch – 1265 манатов; Imagicubes – 1440 манатов; Chaykhor – 1240 манатов; Connect & Care – 1065 манатов; Memory book – 625 манатов; LinguaPlay –2050 манатов; Cultstick – 1180 манатов; Az-Bathty – З050 манатов; Ecoleaf – 1100 манатов; Meyvali – 3015 манатов.

После объявления суммы грантов один из предпринимателей, присутствующий на форуме, представил от себя субсидию в размере 1000 манатов. Эта денежная сумма будет в равной мере поделена между 16 командами, за исключением команды Meyvali, которой ранее он выделил 1000 манатов (прим. - Meyvali получила от жюри 2015 манатов, к этой сумме прибавлено 1000 манатов от предпринимателя, общая сумма гранта составила 3015 манатов).

Отметим, MiniBoss Business School - единственная школа на мировом рынке с более 70 филиалами в 27 странах мира, использующая инновационные методологии работы. На основе своей уникальной методики школа создает широкие возможности для полного раскрытия предпринимательского потенциала детей и подростков 6-17 лет и выявления сильных лидерских качеств. Международная образовательная сеть - MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, ежегодно организует STARTUP Forum, национальные и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков 6-17 лет. В текущем году чемпионат мира пройдет с 29 июня по второе июля в городе Стамбул (Турция).

Напомним, что на чемпионате мира 2023 года, который прошел в июле в городе Глазго (Шотландия), проект "Econotes", представляющий Азербайджан, занял первое место. Наряду с этим, шесть из девяти представленных там проектов получили награды ООН в области устойчивого развития, а представительство MiniBoss Business School в Баку было выбрано первым из 73 филиалов.

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