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Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)

Общество Материалы 6 апреля 2024 19:16 (UTC +04:00)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск передачи "İdman Bizdə". На этот раз гостем программы стал победитель чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Талех Мамедов.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, гость прокомментировал выступление наших «классиков» на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире. Он оценил лицензионные шансы страны на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Стамбуле.

Представляем вниманию видеоверсию интервью.

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Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)
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