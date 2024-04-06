Турнир в Баку оказался сильнее чемпионата Европы - Талех Мамедов (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск передачи "İdman Bizdə". На этот раз гостем программы стал победитель чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Талех Мамедов.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, гость прокомментировал выступление наших «классиков» на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире. Он оценил лицензионные шансы страны на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Стамбуле.

Представляем вниманию видеоверсию интервью.

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