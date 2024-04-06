Главный тренер «Араз-Нахчыван» подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Состоялась отставка очередного главного тренера в Премьер-лиге Азербайджана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на İdman.biz.

По словам главного тренера «Араз-Нахчыван» Азера Багирова, его пути с клубом разошлись:

"Конечно, мы вели переговоры с клубом об этом. Расторгли договор по обоюдному согласию. Этот шаг связан не только с поражением от «Кяпаза». Были некоторые моменты, которые я не мог изменить. Если интересы обеих сторон не совпадают, пора расстаться. Поэтому я подал заявление об увольнении, и оно было принято руководством», - сказал он.

Отметим, что Багиров был назначен главным тренером «Араз-Нахчыван» летом 2023 года.

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