БАКУ/Trend/ - В 2024 году в Азербайджане планируется усилить системы профилактики и контроля инфекций, вакцинации, чрезвычайных ситуаций, первичной медико-санитарной помощи и базовых медицинских услуг, а также безопасности пищевых продуктов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане и руководитель офиса ВОЗ в стране Ханде Харманджи в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"В 2024 году в Азербайджане планируется усилить системы профилактики и контроля инфекций, вакцинации, чрезвычайных ситуаций, первичной медико-санитарной помощи и базовых медицинских услуг, а также безопасности пищевых продуктов. В то же время приоритетное внимание уделяется укреплению потенциала национальной системы образования и профессиональной подготовки для обеспечения инклюзивного доступа и высококачественного дошкольного и базового образования в области противоминной борьбы, включая обучение рискам, связанным с взрывоопасными боеприпасами", - сказала она.

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