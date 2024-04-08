Законопроекты об оплате обучения лиц, особо нуждающихся в социальной защите, рекомендованы на пленарное заседание парламента Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 апреля состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию в формате видеоконференции.

Как сообщили в понедельник Trend в парламенте, председатель комитета Бахтияр Алиев, открывший заседание, сообщил, что в повестку дня вошли два законопроекта - о внесении изменений в законы "Об образовании", "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", находящиеся во втором чтении, и поправки в законы "О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы и пострадавших от этой катастрофы", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О профессиональном образовании" и "О правах инвалидов".

Предоставляя подробную информацию о законопроектах, председатель комитета отметил, что предлагаемые изменения обеспечат доступ к образованию лиц из малообеспеченных слоев населения и лиц, особо нуждающихся в социальной защите, а также создадут основу для расширения охвата этой категории людей.

Было отмечено, что предоставление образовательных студенческих кредитов за счет средств фонда образовательных студенческих кредитов, внедрение нового механизма финансирования в профессиональных учебных заведениях, а также ежегодное увеличение количества и объема стипендиальных мест в высших учебных заведениях, финансируемых за счет государства, и другие реформы являются проявлением высокого внимания главы государства к гражданам.

При обсуждении вопросов выступили заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Муса Гасымлы, члены комитета Джейхун Мамедов, Этибар Алиев и заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев, которые высказали свое мнение по законопроектам.

По окончании обсуждения оба законопроекта были рекомендованы к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие депутаты Эльдар Гулиев, Анар Искендеров, Афет Гасанова, Мушфиг Мамедли, Камила Алиева, Агия Нахчыванлы, Парвин Керимзаде, Тамам Джафарова, Рафаэль Гусейнов и другие официальные лица.

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