Следы совершенного армянами Ходжалинского геноцида тянутся до Агдабана (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Следы геноцида, совершенного армянскими вандалами в Ходжалы, видны и в селе Агдабан.

Об этом в понедельник Trend заявил военный эксперт Азер Байрамов.

"Агдабанская трагедия, совершенная армянскими вооруженными формированиями, является одним из самых крупных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана. Во время Первой Карабахской войны жители села Агдабан дважды подвергались геноциду со стороны армянских боевиков. В то время в Карабахе были места дислокации сепаратистов, и Агдабан был территориально близок к ним.

Село Агдабан имело большое стратегическое значение. Так, дорога, соединяющая Кяльбаджар и Гянджу, проходила в направлении горы Муров. Закрытие этого пути создало бы стратегическое преимущество. Одной из основных целей нападения армян на село в то время, был захват дороги", - сказал А.Байрамов.

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