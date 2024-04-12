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Объявлены арбитры матча "Сабах" - "Карабах"

Общество Материалы 12 апреля 2024 09:23 (UTC +04:00)
Объявлены арбитры матча "Сабах" - "Карабах"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Объявлены назначения на XXX тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, встречи тура продлятся три дня.

Азербайджанская Премьер-лига
ХХХ тур

12 апреля (пятница)

«Сумгайыт» – «Зира»
Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде, 19:00

13 апреля (суббота)

«Габала» – «Туран Товуз»
Судьи: Рауф Джабаров, Рахиль Рамазанов, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Габалинский городской стадион, 16:30

«Нефтчи» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Алияр Агаев, Эйюб Ибрагимов, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
«Нефтчи Арена», 19:00

14 апреля (воскресенье)

«Сабаил» – «Кяпаз»
Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Зохраб Аббасов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
«АСКО Арена», 16:30.

«Сабах» – «Карабах»
Судьи: Раван Хамзазаде, Намиг Гусейнов, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
«Банк Республика Арена», 19:00

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