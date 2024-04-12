Объявлены арбитры матча "Сабах" - "Карабах"

БАКУ /Trend/ - Объявлены назначения на XXX тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, встречи тура продлятся три дня.

Азербайджанская Премьер-лига

ХХХ тур

12 апреля (пятница)

«Сумгайыт» – «Зира»

Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Зумруд Агаева

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде, 19:00

13 апреля (суббота)

«Габала» – «Туран Товуз»

Судьи: Рауф Джабаров, Рахиль Рамазанов, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Габалинский городской стадион, 16:30

«Нефтчи» – «Араз-Нахчыван»

Судьи: Алияр Агаев, Эйюб Ибрагимов, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

«Нефтчи Арена», 19:00

14 апреля (воскресенье)

«Сабаил» – «Кяпаз»

Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Зохраб Аббасов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов

«АСКО Арена», 16:30.

«Сабах» – «Карабах»

Судьи: Раван Хамзазаде, Намиг Гусейнов, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

«Банк Республика Арена», 19:00

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