Каждая секунда матча запомнилась напряженной борьбой - Угур Оздемир

БАКУ /Trend/ - Каждая секунда матча запомнилась напряженной борьбой.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Хырдалана" Угур Оздемир.

Специалист, чья команда победила «Нефтчи» со счетом 114:109 в 17-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги, рассказал, что эта победа изменила положение в турнирной таблице.

"Но главное, что мы провели великолепную игру. Уже было понятно, что двух игроков у нас не будет. Тем не менее мы показали, что готовы к любой ситуации. «Нефтчи» снова наш соперник в плей-офф. Мы знаем, что это будет очень трудная игра. У них очень качественные игроки и тренерский состав. Но в плей-офф нашей целью будет показать болельщикам хорошую игру», - сказал он.

Отметим, что после этой победы «Хырдалан» увеличил количество своих очков до 28 и поднялся на 4-е место. «Нефтчи» с таким же количеством баллов идет 5-м.

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