Дадаш Дадашбейли о своем выступлении на чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - Тяжелоатлет сборной Азербайджана Дадаш Дадашбейли (109 кг) дал интервью сайту İdman.biz.

Trend представляет вниманию читателей это интервью.

- Вы завершили чемпионат мира, проходивший в Пхукете, Таиланд, с тремя серебряными медалями. Как бы вы прокомментировали свое выступление?

- Моей радости нет предела. Впервые в карьере я выиграл 3 серебряные медали на чемпионате мира. Приложил все усилия, чтобы добиться этого результата. После тяжелой операции и состязаний подряд участвовать в этом турнире было очень сложно. Сделал все, что смог.

- Кого бы вы выделили среди своих основных конкурентов на турнире?

- Моим главным соперником был чемпион мира и Азии Акпер Джураев. Мой основной бой был против узбекского спортсмена.

- Что помешало вам выиграть кубок и золотую медаль?

- В отличие от Джураева, я в этом году участвовал во всех соревнованиях за лицензию на Летние Олимпийские игры Париж-2024. У меня травма. Но сегодняшний результат - это не маленький успех.

- Тогда вы считаете свое выступление удовлетворительным?

- Выступил нормально, поднял 181 кг. Но из-за движения моей руки этот результат не был засчитан. Если бы он был засчитан, мой результат был бы лучше. На самом деле, они могли бы это сделать, была небольшая ошибка. Преодолел в рывке 211 кг. Не хотел поднимать больше из-за травмы, испытывал боль.

- Вы сказали, что будете выступать в тяжелом весе. Но не изменили свой прежний вес...

- Да, я сказал, что буду выступать в тяжелом весе. Просто не смог тренироваться из-за травм, полноценно адаптироваться к соревнованиям. Для этого я был вынужден снова биться в своем весе. Думаю, что мог бы добиться такого результата, если бы выступал в весе +109 кг.

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