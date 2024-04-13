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ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском направлении (Дополнено)

Общество Материалы 13 апреля 2024 09:18 (UTC +04:00)
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском направлении (Дополнено)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:12)

БАКУ /Trend/ - 13 апреля около 08:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

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