Началось разбирательство в связи с полуфинальным поединком Турана Байрамова

БАКУ /Trend/ - Всемирный союз борьбы (WWW) проводит разбирательство в связи с результатом поединка, в котором азербайджанский борец Туран Байрамов завоевал олимпийскую лицензию.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, причиной этому стала официальная жалоба Итальянской федерации борьбы (FIJLKAM).

UWW приступил к разбирательству в связи с поединком Турана Байрамова и Франка Чамисо в полуфинале европейского олимпийского отборочного турнира в Баку в весовой категории до 74 кг.

Отметим, что Байрамов завоевал лицензию на Париж-2024 благодаря качеству очков в поединке, завершившемся со счетом 8:8. Хотя финт итальянского борца в конце не был зафиксирован из-за нехватки времени, итальянская сторона утверждают, что решающий момент наступил в течение 6 минут поединка.

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