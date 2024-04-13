В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Об этом Trend сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 12 апреля на территории города были обнаружены и изъяты 9 единиц автоматического оружия различных марок, 3 ружья, 4 гранаты, 1 петардный пистолет, 2 дымовые шашки, 35 обойм для патронов, 880 патронов различного калибра, 1 штык-нож и другие боеприпасы.

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