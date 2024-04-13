Африканские бомбардиры в еврокубках - Список

БАКУ /Trend/ - Объявлен список африканских футболистов, забивших больше всего голов за один еврокубковый сезон.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в список IFFHS вошли те, кто забил 10 и более голов.

9 раз в истории африканские футболисты забивали не менее 10 голов за сезон. Абсолютный рекорд принадлежит Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Габонский нападающий забил за «Марсель» 12 голов в текущем еврокубковом сезоне. Он также единственный игрок, дважды преодолевший барьер в 10 голов.

1. Пьер-Эмерик Обамеянг – 12 (2023/24, Марсель)

2. Себастьян Аллер – 11 (2021/22, «Аякс»)

3. Мохамед Салах – 11 (2017/18, «Ливерпуль»)

4. Виктор Бонифас – 11 (2022/23, «Бодо Глимт», «Сен-Жилуаз»)

5. Дидье Дрогба – 11 (2003/04, Марсель)

6. Пьер-Эмерик Обамеянг – 11 (2015/16, «Боруссия» Д)

7. Садио Мане – 10 (2017/18, «Ливерпуль»)

8. Патрик Твумаси – 10 (2017/18, «Астана»)

9. Кириэль Дессерс – 10 (2021/22, «Фейеноорд»)

Отметим, что игроки, забившие одинаковое количество голов, получили преимущество благодаря выступлению в Лиге чемпионов.

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