"Милан" начал переговоры с испанским тренером

БАКУ /Trend/ - Руководство "Милана" начало переговоры с Хуленом Лопетеги, которого прочат на должность главного тренера.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, представители клуба встретились с испанским специалистом.

Ожидается, что 57-летний тренер заменит Стефано Пиоли. Однако стороны пока не пришли к согласию в ходе переговоров.

Отметим, что последним местом работы Лопетеги был "Вулверхэмптон", откуда он ушел в начале сезона.

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