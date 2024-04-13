Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

"Милан" начал переговоры с испанским тренером

Общество Материалы 13 апреля 2024 16:05 (UTC +04:00)
"Милан" начал переговоры с испанским тренером

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Руководство "Милана" начало переговоры с Хуленом Лопетеги, которого прочат на должность главного тренера.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, представители клуба встретились с испанским специалистом.

Ожидается, что 57-летний тренер заменит Стефано Пиоли. Однако стороны пока не пришли к согласию в ходе переговоров.

Отметим, что последним местом работы Лопетеги был "Вулверхэмптон", откуда он ушел в начале сезона.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости