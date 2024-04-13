"Габала" - "Туран Товуз": объявлены составы

БАКУ /Trend/ - Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день XXX тура состоятся 2 матча.

Аутсайдер чемпионата примет «Туран Товуз».

«Нефтчи», которому необходимо победить, чтобы подняться на второе место, встретится с «Араз-Нахчываном» на своем поле. Это будет первая игра гостей под руководством Эльмара Бахшиева.

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

ХХХ тур

13 апреля (суббота)

16:30. «Габала» – «Туран Товуз»

Главный судья: Рауф Джабаров

«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 2. Илькин Киртимов, 34. Урфан Аббасов (к), 5. Рауф Гусейнли, 12. Ниджат Алиев, 7. Эмиль Сафаров, 30. Шахин Шахнияров, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африка, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла

Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 71. Санан Агаларов, 25. Ибрагим Рамазанов, 77. Окан Тахмезли, 27. Эшгин Ахмедов, 10. Клесио Баук, 19. Самуэль Теттех, 17. Яови Акакпо, 53. Эльнур Ибрагимов

Главный тренер: Кахабер Цхададзе

«Туран Товуз»: 13. Айдын Байрамов, 4. Шахрияр Алиев (к), 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 2. Исмаил Зульфугарлы, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвес, 11. Айхан Гусейнов, 21. Алекс Соуза

Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 85. Кямал Байрамов, 3. Тарлан Гулиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садык Гулиев, 88. Фаиг Гаджиев, 70. Мазахир Мамедзаде, 55. Рауль Мамедов, 57. Джавид Гасымов, 97. Садиг Шафиев, 9. Белажди Пуси, 80. Отто Джон

Главный тренер: Айхан Аббасов

Габалинский городской стадион

19:00. «Нефтчи» - «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Алияр Агаев

«Нефтчи Арена»

Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») - 17 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») - 11 голов, Яссин Бензия («Карабах») - 11 голов.