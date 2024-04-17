На пути к "Париж-2024": 77 моментов в преддверии важного мультиспортивного события четырехлетия

БАКУ /Trend/ - До летних Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось 100 дней.

Как сообщает Trend, İdman.biz представляет 77 основных моментов в связи с самым престижным мультиспортивным событием четырехлетия.

1. Игры "Париж-2024" станут восьмыми по счету Олимпийскими играми, в которых за годы независимости страны примет участие сборная Азербайджана.

2. Столица Франции вновь принимает эти соревнования через 100 лет. Париж станет олимпийской столицей в третий раз после 1900 и 1924 годов.

3. Олимпийские игры возвращаются в Европу спустя 12 лет после "Лондона-2012" (Рио-2016, Токио-2020).

4. Сборная Азербайджана завоевала лицензию на "Париж-2024" по 7 видам спорта.

5. Франция примет Олимпийские игры в шестой раз в своей истории.

6. В Париже пройдут соревнования по 32 видам спорта.

7. Азербайджан уже выиграл 17 лицензий на "Париж-2024".

8. Брейкинг впервые будет включен в олимпийскую программу.

9. Париж - первый город, где женщины участвовали в Олимпийских играх (Париж-1900).

10. Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала право участвовать в "Париж-2024" в полном составе.

11. Впервые в истории Летние Олимпийские и Паралимпийские игры имеют единый логотип.

12. Девиз Олимпиады - «Игры, открытые для всех».

13. Азербайджан впервые будет представлен в командном соревновании - в Олимпиаде примет участие женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3.

14. 10 500 спортсменов будут соревноваться во французской столице.

15. 24 июля, за два дня до церемонии открытия стартуют футбол и регби, а на следующий день - гандбол и стрельба из лука.

16. Впервые Азербайджан завоевал право быть представленным на Олимпиаде в батутной гимнастике.

17. Впервые в истории любительский марафонский забег на Олимпийских играх будет организован в тот же день и по тому же маршруту, что и основной забег, но в другое время.

18. Олимпийский огонь зажгли в Греции вчера - 16 апреля.

19. Азербайджан вновь завоевал лицензию по борьбе, легкой атлетике, стрельбе, боксу, где был представлен на всех Олимпийских играх.

20. На организацию "Париж-2024" выделено более 8 миллиардов евро.

21. Талисмана Олимпийских игр 2024 года зовут Фриж. Его прообразом послужил традиционный фригийский колпак. Имя и образ олимпийского Фрижа символизируют свободу и олицетворяют аллегорические фигуры из истории Французской республики.

22. На настоящее время Азербайджан завоевал на Олимпийских играх 49 медалей.

23. Олимпийские медали содержат сплавы металлов частей конструкций Эйфелевой башни.

24. Соревнования по серфингу пройдут в 15700 км от Парижа - на острове Тати.

25. На предыдущих 7 Олимпийских играх Азербайджан завоевал 7 чемпионств, а также 14 серебряных и 28 бронзовых медалей.

26. Париж - второй город после Лондона, трижды принявший Олимпийские игры.

27. Впервые международная федерация наградит победителей, а World Athletics выплатит 50 тысяч долларов победителям в 48 видах спорта.

28. На предыдущих 7 Олимпийских играх Азербайджан был представлен в 19 видах спорта, баскетбол в этом списке будет 20-м.

29. На Олимпиаде будут задействованы 35 спортивных объектов.

30. Церемония открытия пройдет на берегу Сены.

31. Азербайджан завоевал медали в 7 видах на 7 Олимпийских играх.

32. Возле Эйфелевой башни пройдет парад, где победители поделятся своей радостью с болельщиками.

33. Три вида спорта из программы "Токио-2020" - карате, бейсбол, софтбол - на этот раз были исключены из программы.

34. Наша национальная сборная по борьбе выиграла как минимум 1 медаль на всех Олимпийских играх.

35. Парад спортсменов на церемонии открытия составит 6 км.

36. Некоторые зрители, которые будут наблюдать за открытием, ничего не заплатят, другие заплатят 2700 евро за места вдоль Сены и в ближайших местах.

37. Первую олимпийскую медаль Азербайджана завоевал борец вольного стиля Намиг Абдуллаев в Атланте в 1996 году.

38. Парад спортсменов пройдет на реке Сена, где команды переправятся на лодках.

39. Олимпийские игры завершатся женским марафонским забегом.

40. Азербайджанская спортсменка Мария Стадник, имеющая наибольшее количество медалей на Олимпийских играх, завоевала 2 "серебра" и 2 "бронзы".

41. Лицензионные соревнования "Париж-2024" завершатся 23 июня.

42. Помимо Парижа, игры пройдут в Ле-Ивелине, на Сене и Марне, Верхней Сене, в Сен-Дени, футбольные матчи - в Нанте, Марселе, Бордо, Ницце, Лионе и Сент-Этьене.

43. Первые медали будут вручены 27 июня.

44. В последний день соревнований будут объявлены победители в 9 номинациях.

45. Из 7 чемпионств сборной Азербайджана 4, то есть более половины, завоеваны в таком виде спорта, как борьба.

46. ​​В Париже будет идти борьба за 329 комплектов медалей.

47. Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет на «Стад де Франс».

48. Летом цены на проезд в парижском метро вырастут почти вдвое.

49. Всего будет продано 13,4 миллиона билетов.

50. Азербайджан завоевал "золото" в 4 видах спорта - борьбе, стрельбе, дзюдо и тхэквондо.

51. Художественный руководитель церемоний открытия и закрытия - Томас Колли.

52. В Олимпиаде примут участие 44 тысячи волонтеров.

53. Олимпийский огонь будет зажжен в парке Тюильри во время церемонии открытия.

54. На Игры были аккредитованы 26 тысяч журналистов.

55. Азербайджан завоевал свои первые золотые медали на "Сидней-2000". Намиг Абдуллаев отличился в борьбе, Земфира Мефтахетдинова - в стрельбе.

56. Поскольку "Токио-2020" проводился в 2021 году, Олимпийские игры пройдут впервые за три года.

57. Эстафета Олимпиады была передана Парижу 13 сентября 2017 года.

58. На знаменитом стадионе «Ролан Гаррос» пройдут соревнования по теннису и боксу.

59. Конный спорт и современное пятиборье будет проведены в историческом Версальском дворце.

60. Сборная Азербайджана на "Лондон-2012" выступила успешнее: 2 "золота", 2 "серебра", 5 бронзовых медалей.

61. В Олимпийской деревне посажено 8876 деревьев.

62. Греческая актриса Мэри Мина зажгла Олимпийский огонь.

63. В Олимпийской деревне построено около 2500 домов.

64. Прогнозируется, что Олимпийские игры будет смотреть 1 миллиард зрителей.

65. Азербайджан завоевал больше медалей на "Рио-2016" - 18: 1 "золото", 7 серебряных, 10 бронзовых.

66. В честь "Париж-2024" во французской столице был выращен и выставлен на продажу новый сорт розы «Джорджина».

67. 95 процентов олимпийских объектов являются временными и будут демонтированы после соревнований.

68. Жители Олимпийской деревни смогут передвигаться на велосипедах и специальных маршрутках, которые будут работать 24 часа в сутки.

69. Сборные России и Беларуси смогут участвовать в Олимпийских играх в составе индивидуальной команды нейтральных спортсменов (INA).

70. Азербайджан не выигрывал "золото" лишь дважды - на Играх "Атланта-1996" и "Токио-2020".

71. Столовая Олимпийской деревни будет готовить 40 тысяч порций блюд в день.

72. Азербайджан не выигрывал на Играх медалей в боксе, гребле на каноэ и каратэ.

73. Олимпийские игры продлятся в общей сложности 17 дней.

74. Азербайджан завоевал по две золотые медали на двух Олимпиадах - "Сидней-2000" и "Лондон-2012".

75. Мэр Парижа Анн Идальго пообещала искупаться в Сене перед церемонией открытия.

76. Азербайджан участвовал в Играх "Рио-2016" с наибольшим количеством спортсменов - 56.

77. На церемонии закрытия олимпийская эстафета будет передана США - организатору "Лос-Анджелес-2028".