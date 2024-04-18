Целесообразно функционирование проекта "Друг школьника" во всех школах – Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Мы выступаем за то, чтобы проект "Друг школьника" действовал во всех школах.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на мероприятии, посвященном деятельности проекта "Друг школьника", сообщает Trend.

Министр отметил, что некоторые вопросы могут быть решены в школе, без обращения в министерство.

"Мы выступаем за обсуждение и поиск решения, а не за сокрытие того, что произошло. Мы хотим, чтобы в случае возникновения проблемы не обвиняли в одностороннем порядке учителя или ученика", - сказал он.

Э.Амруллаев добавил, что зачастую внутрисемейные конфликты отражаются и на школьной жизни. "Родители должны осознавать, что они ответственны за будущее своих детей", - сказал министр.

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