В Азербайджане снимается запрет на ввоз ряда лекарств со сложным составом

БАКУ /Trend/ - В случае принятия изменений в закон будет устранен запрет на ввоз в страну предпринимателями лекарственных препаратов со сложным составом, содержащих вещество "декстрометорфан".

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Он отметил, что в законопроекте предлагается исключить вещество "декстрометорфан" из перечня психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики, и включить его в перечень психотропных веществ, оборот которых контролируется на территории Азербайджанской Республики, с пометкой "не контролируется в составе других лекарственных препаратов со сложным составом".

"Это обеспечит снятие запрета на ввоз в страну предпринимателями лекарственных препаратов со сложным составом, содержащих вещество "декстрометорфан", - сказал депутат.

Отметим, что изменения были обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса 23 апреля и приняты в первом чтении.

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